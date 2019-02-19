Порошенко вложил в избирательный фонд собственные 90 миллионов гривен, - штаб кандидата

Как сообщает "Укринформ", об этом рассказал пресс-секретарь избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает Цензор.НЕТ .
"Около 90 миллионов гривень собственных средств Петра Порошенко принято на его счет в качестве кандидата в президенты", - сказал Медведев.
Он также заверил, что все мероприятия, связанные с избирательной кампанией, финансируются из избирательного фонда согласно действующему законодательству.
Так, по словам пресс-секретаря избирательного штаба, в отдельные дни оформляется 50, 100 или больше платежей, связанных с предвыборной кампанией, именно из этого фонда.
Медведев заверил, что у Порошенко сейчас "самый прозрачный избирательный фонд по сравнению с другими кандидатами".