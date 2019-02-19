В Черное море вошли корабли противоминной группы НАТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на турецкое издание Gunes.

Плавбаза ВМС Германии Werra является флагманом группы. Также в группу входят румынский и болгарский минные тральщики.

По данным министерства обороны Германии, плавбаза в ходе пребывания в Черном море посетит порты Бургас и Варна в Болгарии. В ведомстве также отметили, что данный поход был запланирован давно.

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Редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко дополняет в Facebook, что основными задачами плавбаз такого типа является ремонт, восстановление и диагностика техники и оружия, обеспечение кораблей горюче-смазочными материалами, продовольствием, боеприпасами и снаряжением, а также при необходимости электроэнергией.

Корабль способен перевозить 450 т дизельного топлива, 11 т машинного масла, 27 т продовольствия, 150 т пресной воды, 130 т боеприпасов и снаряжения. На палубе может размещаться вертолет NH90 или Sea King.

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Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак анонсировал, серьезную активизацию военного присутствия НАТО в Черном море. По его словам, корабли НАТО и ключевых союзников Альянса будут заходить в Черное море каждый месяц.

Министр иностранных дел Павел Климкин 18 февраля сообщил, что на следующей неделе в Одессу прибудут корабли НАТО.