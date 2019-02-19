Самое интересное будет при формировании руководства окружных комиссий. Сложилась практика, когда кандидаты договариваются, - Слипачук

Об этом в интервью LB.ua заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает Цензор.НЕТ.

"Наиболее интересный процесс будет происходить при формировании руководящего состава окружных комиссий. Сложилась практика, когда кандидаты между собой договариваются, в каких регионах им нужна, скажем, сильная руководящая "тройка" или "свой" глава комиссии", - сказала она.

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"С одной стороны, такое сотрудничество между кандидатами должно гарантировать сильный состав комиссии. С другой — все зависит от уровня электоральной культуры участников избирательного процесса и от того, какие цели преследуют те или иные кандидаты", - добавила Слипачук.

По ее словами, формирование окружных комиссий, которое продлится до 18 февраля, покажет уровень усложнения работы, в связи с большим количеством кандидатов.

"Претенденты на пост главы государства с разной степенью активности подают свои кандидатуры членов комиссий. Если каждый делегирует по одному человеку - это уже 44 члена комиссии. Соответственно, увеличится нагрузка, в частности, для их обучения. Проведение тренингов состоит из двух этапов: сначала мы обучаем тренеров для комиссий, а они, в свою очередь, - членов комиссий. При этом невозможно избежать ротации членов комиссий, и этот процесс не зависит от ЦИК. Мы тренируем одних, а на их место приходят другие. И не факт, что они имеют хоть какой-то опыт участия в избирательном процессе", - сказала глава ЦИК.

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Напомним, ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты. По подсчетам комиссии, из-за того, что каждый кандидат имеет право на представительство в окружных и участковых комиссиях, количество их членов может составить 1,3 млн человек.