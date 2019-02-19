Посол и профессор Василенко предлагает продлить "Стену Яценюка" вдоль Беларуси

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил с трибуны во время специального заседания Верховной Рады, информирует Depo.ua.

"Было в свое время предложение премьер-министра Яценюка построить вдоль границы с Россией европейский вал или защитную стену. Мне кажется, что необходимо как можно быстрее закончить оборудование и строительство этого вала и продолжить его также и вдоль украинско-белорусской границы. Тогда мы упредим возможность нанесения удара и по этому направлению", – заявил Владимир Василенко.

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