Убийство Гандзюк: суд рассмотрит апелляцию защиты Мангера 21 февраля

Об этом сообщил адвокат Маси Найем, информирует Цензор.НЕТ.

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"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на меру пресечения, избранную подозреваемому в уголовном производстве по убийству Екатерины Гандзюк В.Мангеру, назначено на четверг (21 февраля), 17:10", - написал он, уточнив адрес - Киевский апелляционный суд, ул. Соломенская, 2А.

Участие в процедуре рассмотрения апелляции примут судья-докладчик В.М.Лашевич, а также судьи И.О.Рыбак и М.А.Ященко.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд арестовал Мангерадо 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.