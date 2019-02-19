В Днепре состоится музыкальный фестиваль "БеzViz"

Впервые в Украине такое событие будет проходить на острове в центре города.

"Фестиваль" БеzViz "- это уникальное для Днепра мероприятие, которое организовано благодаря сотрудничеству международного благотворительного фонда "Культурная столица" и фестиваля "Файне Місто". Главная идея - устроить горожанам и гостям Днепра трехдневный отпуск с хорошей музыкой, элементами культуры других стран и развлечениями", - отметил директор фестиваля Вадим Гефтер.



"БеzViz" - первый в Украине кросс-культурный фестиваль. На нем гости смогут, например, попробовать французские вина и грузинскую кухню. Кроме этого, фестиваль будет хорошим местом для отдыха с семьей. Среди развлечений запланированы мастер-классы, конкурсы, игровые зоны, фуд-корты, рынок здоровой пищи, кафе, водные бары, пляж и лаундж-зоны.

"Мы не привязываемся к одному музыкальному жанру: прозвучат и поп, и легкий рок, и электронная музыка. Благодаря этому фестиваль будет интересен взрослым, молодежи и подойдет для семейного отдыха. Приедут и отечественные исполнители, и зарубежные. Молодые таланты также смогут проявить себя на фестивале, если они будут вписываться в формат "БеzViz", - сообщил PR-директор фестиваля Сергей Черпаков.



На фестивале будет работать закрытый палаточный городок. Пройти в него можно будет только по специальному пропуску, который продается отдельно. Личные вещи можно будет оставить в камере хранения, будут работать туалеты и душевые кабины. Кемпинг рассчитан на 1,5 тыс. мест, однако организаторы уверяют, что при необходимости смогут увеличить их количество.



"Еще одна особенность мероприятия - водный трансфер. Попасть на фестиваль можно будет пешком, через понтонный мост или на водном такси. Также мы заботимся о безопасности на фестивале, поэтому, например, в палаточном городке будет видеонаблюдение, а разжечь костер отдыхающие смогут только в специальных зонах для костров. Благодаря тому, что на фестивале будет все необходимое, гости смогут заехать на остров на все три дня", - рассказала арт-директор фестиваля" БеzViz "Мария Гусева.



Билеты на музыкальный фестиваль "БеzViz" уже скоро появятся в продаже. Стартовая цена - 500 грн за два дня, 3 и 4 августа. 2 августа вход будет свободный - такой подарок зрителям делают организаторы. По их словам, с объявлением звезд цена билета будет расти. За всеми новостями фестиваля можно следить на официальной странице мероприятия в социальной сети Facebook.