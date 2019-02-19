Турчинов: РФ намерена задействовать весь арсенал, включая киберсредства, для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа

Во время заседания были рассмотрены вопросы состояния защищенности серверов ЦИК и готовности к противодействию возможным кибератакам во время избирательного процесса, проект Концепции подготовки к отражению военной агрессии в киберпространстве и другие актуальные вопросы кибербезопасности государства, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

По словам Турчинова, обеспечение кибербезопасности будущих выборов является важным вопросом для СНБО Украины.

"Имеющаяся информация свидетельствует о намерениях РФ задействовать весь имеющийся арсенал, в том числе кибернетические средства, для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа", - отметил Секретарь СНБО Украины.

Он сообщил, что в ближайшее время при поддержке ЕС состоятся совместные учения, во время которых будут смоделированы различные сценарии кибервмешательств и отработаны модели реагирования на киберугрозы.

Турчинов также отметил, что по результатам предварительного заседания Национального координационного центра кибербезопасности Центральная избирательная комиссия заключила Меморандумы о сотрудничестве с субъектами обеспечения кибербезопасности, "в рамках которых избирательным комиссиям предоставляется всесторонняя техническая и методическая помощь". В этом контексте Секретарь СНБО Украины отметил слаженность работы ЦИК, СБУ и Госспецсвязи.

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Кроме того, на заседании обсуждались вопросы практического межведомственного взаимодействия, в частности, создания на базе управления информатизации ЦИК рабочей группы, в которую войдут лучшие специалисты СБУ и Госспецсвязи. "Будет организовано круглосуточное дежурство сил и средств кибербезопасности СБУ и ГСССЗИ, направленное на выявление, предупреждение и пресечение каких-либо несанкционированных действий по информационным ресурсам ЦИК", - сообщил Секретарь СНБО Украины.

Также члены Национального координационного центра кибербезопасности заслушали разработанную Министерством обороны Украины совместно с Генеральным штабом Концепцию подготовки к отражению военной агрессии в киберпространстве. Этот документ подготовлен в рамках реформирования и развития сектора обороны государства, реализации задач по достижению оперативной совместимости с НАТО, активного противодействия киберугрозам в условиях гибридной войны, практической имплементации Стратегии кибербезопасности и Закона Украины "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности".