Готовим ряд судебных исков против Супрун, - нардеп Мосийчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Мосийчук отметил, что общался с американскими юристами и представителями украинской диаспоры в США.

"Готовим ряд судебных исков против гражданки США Супрун Ульяны Надежды, которая временно в нарушение украинского законодательства исполняет обязанности Министра здравоохранения Украины", - заявил он.

Напомним, 13 февраля Кабинет министров разрешил Супрун, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин. Впрочем, она не может выполнять полномочия министра как члена правительства.

14 февраля судья Окружного административного суда г. Киева Сергей Каракашьян отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения. Таким образом, Ульяна Супрун получила возможность исполнять обязанности главы Минздрава.

5 февряля лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.