Командование Воздушных сил опровергло информацию о полете российского бомбардировщика над Донбассом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.



"В сети Интернет, некоторыми информационными интернет-изданиями распространяется информация, что якобы 15 февраля 2019 в воздушном пространстве Украины в районе проведения ООС наблюдался пролет самолета Воздушно-космических сил РФ типа ТУ-95. Проверив выше указанную информацию сообщаем, что она не соответствует действительности", - говорится в сообщении.



Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ задокументировали полет самолета в зоне безопасности над неподконтрольными территориями Донецкой области 15 февраля.