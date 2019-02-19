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19.02.19 17:39

Командование ВВС опровергло информацию о полете российского бомбардировщика над Донбассом

Командование воздушных сил ВСУ опровергло информацию о полете самолета Воздушно-космических сил РФ в районе проведения операции Объединенных Сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

"В сети Интернет, некоторыми информационными интернет-изданиями распространяется информация, что якобы 15 февраля 2019 в воздушном пространстве Украины в районе проведения ООС наблюдался пролет самолета Воздушно-космических сил РФ типа ТУ-95. Проверив выше указанную информацию сообщаем, что она не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее,  наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ задокументировали полет самолета в зоне безопасности над неподконтрольными территориями Донецкой области 15 февраля.

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