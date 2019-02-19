ЦИК зарегистрировала трёх наблюдателей от Германии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"Рассмотрев соответствующее обращение, Комиссия зарегистрировала 3 официальных наблюдателей от Федеративной Республики Германия на очередные выборы Президента Украины 31 марта 2019 года", - отмечают в ЦИК.
Таким образом, по состоянию на 19 февраля ЦИК зарегистрировала 307 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на выборах президента Украины.
Кроме того, ЦИК утвердила форму и текст плакатов, разъясняющих порядок голосования на выборах президента Украины и ответственность за нарушение законодательства о выборах президента.