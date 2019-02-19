Балуха отправили к месту отбывания наказания, - уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Я понимаю тревогу и то волнение, которое испытывают родственники Владимира Балуха. Однако, согласно российскому законодательству, конечное место отбывания наказания не сообщается родственникам и адвокату до момента фактического прибытия заключенного", – сказала она.

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На данный момент, уточнила Москалькова, адвокат Балуха проинформирован о его отправке к месту отбывания наказания.

Москалькова также отметила, что, по информации руководства ФСИН РФ, Балух чувствует себя нормально, никаких жалоб по поводу состояния здоровья он не высказывал.

"Как только Владимир Балух окажется на месте, об этом также незамедлительно будет сообщено его адвокату и родным", – подчеркнула российский омбудсмен.

Напомним, накануне, 18 февраля, стало известно, что Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО. По информации крымских правозащитников, его вывезли в Краснодар голодным и без вещей.

Так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен). Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который вывесил во дворе дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

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Позже так называемый Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру Балуху, осудив его по совокупности двух дел к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен).

В октябре 2018 года Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года. По данным адвоката, у осужденного после более чем 200 дней протеста есть подозрение на язву или панкреатит.

25 января 2019 года подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинцу в условно-досрочном освобождении. В феврале политзаключенного доставили из керченской колонии в СИЗО Симферополя.

18 февраля стало известно, что Владимира Балуха этапировали из СИЗО Симферополя, но куда - неизвестно.

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