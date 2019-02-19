25 февраля в порт Одессы прибудет ракетный эсминец США USS Donald Cook

Ракетный эсминец США USS Donald Cook 25 февраля прибудет в порт Одессы. Об сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"25 февраля в порт Одессы прибудет корабль США Donald Cook", – отметили в пресс-службе.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, министр обороны Степан Полторак анонсировал, серьезную активизацию военного присутствия НАТО в Черном море. По его словам, корабли НАТО и ключевых союзников Альянса будут заходить в Черное море каждый месяц.

Министр иностранных дел Павел Климкин 18 февраля сообщил, что на следующей неделе в Одессу прибудут корабли НАТО.