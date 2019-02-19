Бывший "регионал" Медяник отсудил 9600 гривен за незаконное задержание в 2016 году

Решение о выплате компенсации было принято еще 2 года назад, но известно о нем стало только сейчас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег".

В августе 2016 года Медяник был задержан правоохранителями по подозрению в сепаратизме и терроризме. В октябре 2016 года уголовное производство против экс-депутата было закрыто в связи с отсутствием доказательств его вины, после чего нардеп подал в суд на Генеральную прокуратуру и Государственную казначейскую службу с требованием выплатить ему 1 млн гривен морального ущерба.

Читайте на Цензор.НЕТ: За 2 года Луценко ни разу не заслушал Горбатюка о ходе расследования дел Майдана: активисты заявляют о препятствиях следствию

"В результате незаконных действий работников ГПУ истцу был причинен моральный вред, который проявился в его душевных страданиях, у него ухудшились нормальные жизненные связи, усложнились семейные и соседские отношения, что негативно повлияло на состояние его здоровья", – сказано в материалах дела.

В октябре 2017 года Печерский районный суд Киева частично удовлетворил иск экс-депутата, но обязал выплатить ему не 1 млн, а 9,6 тыс. гривен. Такой размер был рассчитан, исходя из сроков содержания под стражей Медяника.

Также на Цензор.НЕТ: Командир спецназа полиции Киева Цикалюк участвовал в разгоне Евромайдана, - расследование. ВИДЕО+ФОТО

Апелляционный суд оставил решение без изменений, но в марте 2018 года Госказначейство подало жалобу в Верховный Суд с просьбой отменить взыскание данных средств.

Верховный Суд остановил взыскание морального ущерба на время рассмотрения иска. Кассационный административный суд Верховного Суда вынес вердикт только в феврале 2019 года. Он постановил оставить без удовлетворения жалобу Госказначейства и обязал немедленно выплатить Медянику 9,6 тыс. гривен.

Читайте также: Рассмотрение апелляции на закрытие дела против Кернеса снова отложили из-за неявки мэра Харькова