Украина стала испытательным полигоном для кибероружия, - Politico

Чтобы увидеть битву будущего, нужно подняться на самый высокий этаж неприметного офисного здания, расположенного в окрестностях столицы Украины. Там рядом с темным конференц-залом инженеры сидят за серыми мониторами и ведут настоящую войну с помощью строк кода, пишет издание Politico. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

"Атаки происходят каждый день", - сказал основатель украинской компании по кибербезопасности Information Systems Security Partners Олег Деревянко.

"Мы никогда не думали, что будем на передовой кибернетической и гибридной войны", - добавил он.

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Издание добавляет, что для того, чтобы стать свидетелем реального киберконфликта, в мире нет лучшего места, чем Украина сегодня. Открытая война с Россией, высококвалифицированные и хорошо образованные таланты, а также уникальная уязвимая политическая, экономическая и IT-среда сделало страну идеальной песочницей для тех, кто хочет испытать новое кибероружие, тактики и инструменты.

"Украина – пространство открытого огня", - сказал ветеран кибербезопасности и старший научный сотрудник Atlantic Council Кеннет Гирс, который дает советы центру киберзащиты НАТО в Таллинне. Эксперт провел некоторое время в Украине, чтобы изучить конфликт в электронном мире, с которым столкнулась страна.

По словам Деревянко, враждебная активность особенно обострилась перед президентскими выборами, которые запланированы на март. С ноября хакеры атакуют украинские суды, правительственные ведомства, прокуратуру и другие государственные органы, рассылая вредоносное программное обеспечение через электронную почту.

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"Аннексия Крыма и война на Донбассе создали уязвимую политическую среду", - сказала бывший председатель центра кибербезопасности НАТО в Таллине Мерле Майгре, которая сейчас занимает должность вице-президента эстонской компании CybExer.

Еще весной 2014 года, когда российские танки пересекали реальную восточную границу Украины, российские хакеры активно заражали украинские сети вредоносным кодом, организуя политический хаос как дымовую завесу.

Масштабные атаки произошли и в 2015, и в 2016 годах. Но на этот раз целью стали украинские электросети. Фактически в Украине впервые в истории враг смог вывести из строя реальную инфраструктуру с помощью удаленных электронных методов. Издание также напоминает и о кибератаках с применением вирусов Petya и NotPetya.

Эксперт Кеннет Гирс отметил, что атака NotPetya вылилась миру в 10 миллиардов долларов убытков и была "ближайшей к определению кибервойны".

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"Это была самая сокрушительная атака, которая по своему масштабу и цене превосходит ракетный запуск из Донецка в направлении Киева", - сказал Гирс.

ЕС сейчас сосредоточен на том, чтобы помочь Киеву защитить президентские выборы. В СБУ не сомневаются, что Россия попытается повлиять на них. В то же время мартовский опыт Украины может дать европейцам подсказки и навыки, чтобы защитить собственные выборы Европарламента в мае. То, что происходит в Киеве сегодня, может легко случиться завтра в Берлине, Риме или Амстердаме.

"Украина сегодня - это лакмусовая бумажка", - сказала Маигре.