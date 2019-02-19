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19.02.19 19:22

Полиция Крыма открыла уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища проукраинского активиста Приходько

Следственным отделом Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе начато уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища проукраинского активиста в оккупированном Крыму.

Полиция Крыма открыла уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища проукраинского активиста Приходько

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУНП в АР Крым и г. Севастополе, 8 февраля на территории оккупированного Крыма в поселке Орехово Сакского района, российские силовики провели незаконный обыск в доме проукраинского активиста Олега Приходько, в ходе которого изъяли у него украинскую символику, технику и домашние CD-диски.

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По данному факту начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2. ст.162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища), за которое предусмотрено лишение свободы до пяти лет.

Досудебное расследование по указанному производству проводится под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым.

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