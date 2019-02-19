ГПУ подала апелляцию на меру пресечения для Мангера

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Твиттере во вторник.

"Генпрокуратура подала апелляцию на решение суда об избрании меры пресечения председателю Херсонского облсовета В.Мангеру", - говорится в сообщении.

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Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал В.Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта (на 16 дней) с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. грн.

В Генпрокуратуре заявили о намерении внести апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд на избрание такой меры пресечения для В.Мангера.

В тот же день он вышел из СИЗО после внесения залога.

В.Мангер сдал загранпаспорт, но пока без электронного браслета, так как в Херсоне на данный момент нет свободных браслетов.