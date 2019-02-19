В харьковских метро, трамваях и троллейбусах вернут старый тариф за проезд, - решение суда

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу организации "Харьковский антикоррупционный центр", остановлены решения исполкома о повышении стоимости проезда в метро до 8 гривен и в трамваях и троллейбусах до 6 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АМКУ проверит экономическую обоснованность повышения тарифов в Харьковском метро

"Опять стоимость проезда в метро по 5 гривен с момента провозглашения Постановления (19 февраля 2018 года, в 18:30). Опять стоимость проезда в трамваях и троллейбусах по 4 гривны с момента провозглашения Постановления (19 февраля 2018 года, в 17:00)", - отмечается в сообщении.

Активист ХАЦ и депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк обнародовал в Facebook копию решения суда относительно тарифа в метро.

Также читайте: Повышение тарифов на услуги "Укрзализныци" несет угрозу экономический росту, - директор фонда Блейзера Устенко

В то же время, мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал UA: Украинское радио Харьков это решение суда: "Мы еще не читали решение суда, у нас нет решения суда! Есть только резолютивная часть, мы не понимаем мотивировочной части, почему, за что и на что она ссылается, вынося такое решение". По его словам, на ознакомление с решением "нужно день-два". После этого горсовет выступит с официальным комментарием. При этом на вопрос, останутся действующими нынешние тарифы с учетом решения суда, Кернес сказал: "Да".

Читайте также: Кровавое ДТП в Харькове: Зайцева признала свою вину и готова понести наказание

Напомним, исполнительный комитет Харьковского городского совета 6 февраля рассмотрел вопрос об изменении тарифов на проезд в городском электротранспорте. Присутствующие утвердили решение, согласно которому цену на проезд в метрополитене с 7 февраля повысят до 8 гривен, в трамваях и троллейбусах - до 6 гривен за поездку.