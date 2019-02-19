Россия не пойдет на полномасштабную агрессию против Украины, но может устроить большую провокацию в зоне ООС, - Марчук

Такое мнение в эфире телеканала "Прямой" высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, нормальные люди здравого смысла, они размышляют на базе здравого смысла. В данном случае мы не можем, прогнозируя поведение России по отношению к Украине в 2019 году и в последующие годы, мы не можем базироваться на этой логике. То есть, от России можно ожидать все", – сказал Марчук.

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"Но ситуация, которая складывается по отношению к России мирового международного сообщества, ситуация, которая известна хорошо России с точки зрения военной безопасности в Украине, да и поведение наших главных международных партнеров, таких, как США, Великобритании, Германия и Франция все же мне дает больше оптимизма, что Россия сегодня на полномасштабную серьезную операцию боевого характера не пойдет, но может устроить провокацию, которая бы выглядела, что Украина спровоцировала на контактной линии, но де-факто, на линии фронта, это надо учитывать", – рассказал Марчук.

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