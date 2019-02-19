Раненные украинские военнопленные моряки будут отправлены на обследование в больницу в Москве, - Денисова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.



По ее словам, об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова



"Наконец РФ прислушалась к призывам Украины и всего цивилизованного мира предоставить ребятам медицинскую помощь. Надеюсь, что заявления Москальковой об "углубленном обследовании" не ограничатся поверхностным осмотром. Ведь за почти три месяца наши ребята так и не получили квалифицированного лечения", – написала Денисова.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.