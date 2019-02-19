Суд арестовал экс-руководителей "Укргазбанка", подозреваемых в присвоении 39 миллионов гривен, - Нацполиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, ранее экс-заместителю председателя правления банка была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога - 960 500 гривен, а руководителю коммерческой структуры - домашний арест.

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Сегодня, 19 февраля, суд избрал меру пресечения и бывшему члену наблюдательного совета банка. Согласно постановлению суда последний взят под стражу в зале суда. Кроме того, суд определил подозреваемому альтернативную меру пресечения в виде залога в 90 миллионов гривен.

Напомним, 11 февраля бывшему члену наблюдательного совета, экс-заместителю председателя правления "Укргазбанка" и руководителю предприятия было сообщено о подозрении по ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся дальнейшие процессуальные мероприятия по установлению всех участников указанной преступной "схемы" по разворовыванию средств государственного банка.

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