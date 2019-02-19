40,2% украинцев, пострадав от рук преступников, не стали обращаться в полицию, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Харьковским институтом социальных исследований совместно с Харьковской правозащитной группой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Согласно опросу, среди причин необращения в полицию – разочарование в эффективности полиции (34,9%), мнение о том, что полиция не заинтересована в таких случаях (38,8%) или попытки разобраться самостоятельно (28,8%).

"Больше всего респондентов, не сообщивших полиции о том, что стали жертвой преступления, среди жителей Волынской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черновицкой областей. Чаще всего обращались в полицию за помощью жертвы преступлений в Кировоградской области", – говорится в исследовании.

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Обычно пострадавшие сообщали о преступлении в надежде вернуть свою собственность или получить возмещение (56,6%) или же надеялись наказания преступника (50,8%). Кроме того, 27,5% респондентов обратилась в полицию, так как считали это правильным, своим долгом.

Большинство жертв преступления (64,6%) отмечает, что полицейские сразу приняли заявление о преступлении. 19% отметили, что пришлось подождать, а у 4,4% ее принимать отказались. 12% респондентов получили помощь в оформлении заявления и дальнейшем общении с сотрудниками полиции.

Только 14,8% опрошенных указали, что их полностью информировали о ходе расследования. 18,6% заявили, что их проинформировали "в определенной степени". 17,1% отметили, что их информировали недостаточно, а 29,3% – не информировали вообще. Из-за этого 77,2% жертв преступлений выразили желание лучшего информирования о ходе расследования.

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74,7% жертв преступлений остались недовольны тем, как полиция разобралась с их случаем, довольны – только 21,7%.

О результатах в расследовании преступлений 27,3% жертв ответили, что преступник был найден. Но обвинение было предъявлено лишь в 16,4% случаев, а дело направлено в суд – только в 8,1%. 71,5% пострадавших не получили возмещения или возврата утраченного имущества в преступлений. Стоит также отметить, что 14,6% в этом не нуждались. Только 14% пострадавших указали, что получили частичное или полное возмещение убытков.

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Всего в ходе исследования были опрошены 19 500 респондентов, среди которых 45,3% мужчин и 54,7% женщин.

Опрос также показал, что перспектива стать жертвой ДТП беспокоит 71,9% граждан Украины, а 62,2% украинцев боятся кражи из дома или квартиры.