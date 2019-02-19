Учителей научат противостоять буллингу: Минобразования разрабатывает программу обучения для педагогов

Об этом в эфире "Громадського" заявил уполномоченный по правам ребенка при президенте Николай Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это сегодня делает совместно с экспертами Министерство образования ... Это наработки программ, которые были бы введены на уровне подготовки учителей и переподготовки и повышения их квалификации, позволяющих им осознать, что должно быть сделано в учебном процессе, чтобы предотвратить проявления буллинга", – сказал Кулеба.

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Напомним, 18 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за закон о противодействии буллингу. Закон предусматривает штраф в сумме 850–1700 грн или общественные работы на 20–40 часов. Если нарушала группа лиц или же это случилось повторно в течение года, то наказание составит штраф в размере 1700–3400 грн или общественные работы на срок 40–60 часов.

Закон вступил в действие 19 января 2019 года.

13 февраля суд впервые оштрафовал на 850 гривен мать школьницы, выложившей в интернет непристойные снимки ровесницы.

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