Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.02.19 23:19

Комиссия Киевсовета поддержала переименование двух улиц в Киеве в честь Окуевой и Дудаева

Муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов обнародовал информацию, что в Киеве появятся улицы имени Амины Окуевой и Джохара Дудаева.

окуева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования утвердила результаты общественных обсуждений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комиссия Киевсовета поддержала инициативу названия одной из улиц Киева именем Амины Окуевой

По результатам общественных обсуждений. комиссия поддержала решение, что улица Проектная 13119 в Шевченковском районе должна быть переименована в честь Амины Окуевой, а улица Искровская в Соломенском районе должна быть переименована в улицу Джохара Дудаева.

Следующие шаги - это комиссия по самоуправлению и комиссия по вопросам культуры, перед вынесением окончательного голосования на пленарном заседании КГГА.

Надеемся, что все комиссии, и депутаты Киевсовета поддержат желание общественности, и в Киеве появятся улицы Амины Окуевой и Джохара Дудаева".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В последний день голосования за улицу имени Амины Окуевой в Киеве активизировались "ватники", - Осмаев

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100