Мама депутата БПП Ефимова купила вертолетную площадку и бизнес-центр Януковича

Как написал депутат в Facebook, объект будет передан в управление международной компании, передает Цензор.НЕТ. Он в ближайшее время обещает представить концепцию развития КВЦ.

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"После решения суда об отмене ареста имущества комплекса новый инвестор фактически получает открытые возможности для управления и развития КВЦ. Уверен, что при грамотном управлении "Парковый" может стать крупнейшей площадкой для важнейших экономических и культурных событий, приносить существенные налоговые отчисления бюджета столицы и работать на имидж Украины", - отметил Ефимов.

Как народный депутат он не имеет права заниматься коммерческой деятельностью, поэтому бенефициаром бизнеса выступила мать депутата, Любовь Ефимова.

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Напомним, Хозяйственный суд Киева 24 января 2019 года по иску "Амадеус Ко" вынес решение, которым запретил АРМА и КП "Центр организации дорожного движения", выбранному управляющим имущества КВЦ "Парковый" по результатам открытого конкурса, совершать любые действия по управлению этим имуществом.

Кроме того, 6 февраля 2019 года Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката "Амадеус Ко" и обязал АРМА вернуть указанный объект недвижимости в пользование юридическому владельцу. При этом меры обеспечения в виде ареста имущества с запретом отчуждения суд не отменил.

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами обратилось в НАБУ из-за решение Хозсуда Киева о вертолетной площадке.

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