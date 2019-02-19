Вертолетную площадку Януковича приобрело окружение депутата из БПП Ефимова

Как написал депутат в Facebook, объект будет преданий в управление международной компании, передает Цензор.НЕТ. Он в ближайшее время обещает представить концепцию развития КВЦ.
"После решения суда об отмене ареста имущества комплекса новый инвестор фактически получает открытые возможности для управления и развития КВЦ. Уверен, что при грамотном управлении "Парковый" может стать крупнейшей площадкой для важнейших экономических и культурных событий, приносить существенные налоговые отчисления бюджета столицы и работать на имидж Украины", - отметил Ефимов.
Как народный депутат он не имеет права заниматься коммерческой деятельностью, поэтому бенефициаром бизнеса выступила мать депутата, Любовь Ефимова.
Напомним, Хозяйственный суд Киева 24 января 2019 года по иску "Амадеус Ко" вынес решение, которым запретил АРМА и КП "Центр организации дорожного движения", выбранному управляющим имущества КВЦ "Парковый" по результатам открытого конкурса, совершать любые действия по управлению этим имуществом.
Кроме того, 6 февраля 2019 года Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката "Амадеус Ко" и обязал АРМА вернуть указанный объект недвижимости в пользование юридическому владельцу. При этом меры обеспечения в виде ареста имущества с запретом отчуждения суд не отменил.
Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами обратилось в НАБУ из-за решение Хозсуда Киева о вертолетной площадке.