Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.02.19 23:26

Вертолетную площадку Януковича приобрело окружение депутата из БПП Ефимова

Народный депутат Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Максим Ефимов сообщил, что его окружение приобрело КВЦ "Парковый" - конгрессно-выставочный центр вместе с вертолетной площадкой в ​​центре Киева.

вертодром,парковый

Как написал депутат в Facebook, объект будет преданий в управление международной компании, передает Цензор.НЕТ. Он в ближайшее время обещает представить концепцию развития КВЦ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура Киева готовит новое ходатайство об аресте вертолетной площадки Януковича и передаче ее в управление АРМА, - Максимец

"После решения суда об отмене ареста имущества комплекса новый инвестор фактически получает открытые возможности для управления и развития КВЦ. Уверен, что при грамотном управлении "Парковый" может стать крупнейшей площадкой для важнейших экономических и культурных событий, приносить существенные налоговые отчисления бюджета столицы и работать на имидж Украины", - отметил Ефимов.

Как народный депутат он не имеет права заниматься коммерческой деятельностью, поэтому бенефициаром бизнеса выступила мать депутата, Любовь Ефимова.

Вертолетную площадку Януковича приобрело окружение депутата из БПП Ефимова 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Здесь все равно будет "ДНР", - в центре Мариуполя неизвестный с ножом напал на агитационную палатку Порошенко. ФОТОрепортаж

Напомним, Хозяйственный суд Киева 24 января 2019 года по иску "Амадеус Ко" вынес решение, которым запретил АРМА и КП "Центр организации дорожного движения", выбранному управляющим имущества КВЦ "Парковый" по результатам открытого конкурса, совершать любые действия по управлению этим имуществом.

Кроме того, 6 февраля 2019 года Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката "Амадеус Ко" и обязал АРМА вернуть указанный объект недвижимости в пользование юридическому владельцу. При этом меры обеспечения в виде ареста имущества с запретом отчуждения суд не отменил.

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами обратилось в НАБУ из-за решение Хозсуда Киева о вертолетной площадке.

Также читайте: БПП - Гриценко: Грязные обвинения отвергаем и видим в них попытку "непроходного" вернуться на радары СМИ

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100