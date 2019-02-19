Суд арестовал монастырский комплекс, который в нарушение закона был отдан в пользование УПЦ МП на Тернопольщине

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Прямой, об этом говорится в постановлении суда от 15 февраля.

Отмечается, что депутаты Великозагаевского сельского совета 17 декабря 2015 года утвердили проект землеустройства по отводу земельного участка в постоянное пользование Загаевскому мужскому монастырю Тернопольской епархии Украинской православной церкви площадью 1,22 га для строительства и обслуживания зданий общественных и религиозных организаций в селе Малые Загайцы на ул. Новосельской, 33А.

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По этому же адресу находится комплекс монастыря с церковью святого Иоанна Милостивого, 1636 г., корпус келий конца ХVIII ст., и Святых ворот, 1989 г. постройки – эти сооружения являются памятником архитектуры местного значения.

В то же время правоохранители считают, что сессия Великозагаевского сельского совета при принятии спорных решений вышла за пределы своих полномочий, что противоречит ст.117 Земельного кодекса Украины относительно передачи земельных участков государственной собственности в коммунальную собственность, или земельных участков коммунальной собственности в государственную собственность, а также ст.122 указанного Кодекса относительно полномочий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления относительно передачи земельных участков в собственность или в пользование.

По данному факту 3 января 2019 года Кременецкая местная прокуратура Тернопольской области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 1 УК Украины ("злоупотребление властью или служебным положением").

Кроме этого, суд арестовал земельный участок площадью 1,22 га для строительства и обслуживания зданий общественных и религиозных организаций, отведенную Загаевскому мужскому монастырю.





