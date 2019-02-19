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19.02.19 23:59

Киевский суд арестовал 14 жилых комплексов скандального застройщика Войцеховского

Печерский районный суд Киева арестовал 14 объектов недвижимости, которые связывают с застройщиком Анатолием Войцеховским.

Киевский суд арестовал 14 жилых комплексов скандального застройщика Войцеховского

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда, арест наложен по ходатайству следователя отдела Национальной полиции.

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"В ходе расследования указанного уголовного производства установлено, что фактический руководитель группы компаний "Укогрупп" в период 2011-2014 годов организовал группу и совершение в ее составе преступлений, совместно с неустановленными лицами, в частности умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), самовольный захват земельных участков и самовольное строительство на них зданий; завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом служебным положением в крупных и особо крупных размерах, организованной группой; составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, что повлекло тяжкие последствия", - говорится в документе.

Также указывается, что в 2012-2014 годах должностные лица группы компаний "Укогрупп" самовольно заняли земельные участки на территории Киева и незаконно начали на них строительство жилых и офисно-торгово-жилых комплексов.

В списке объектов строительства 40 жилых, офисных и торгово-развлекательных комплексов. Печерский райсуд Киева наложил арест на 14 из них на основании статьи 170 УПК Украины (Наложение ареста на имущество) и передал соответствующие активы на хранение в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

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Решением суда арестованы:

1. ЖК "Новая Волна", по ул. Харьковское шоссе, 15-А в г.Киеве;
2. ЖК "Милославский", ул. Милославская, 31-В в г. Киеве;
3. ЖК "Совские Пруды", ул. Кировоградская, 70 в г. Киеве;
4. Отдел продаж ЖК "Совские Пруды" по ул. Кировоградской, 70 в г. Киеве;
5. ЖК "Синеозерный", на пересечении проспектов Правды и Гонгадзе в г. Киеве;
6. Отдел продаж ЖК "Синеозерный" на пересечении проспектов Правды и Гонгадзе в г. Киеве;
7. Офисный центр "Доминион", по ул. Ушинского, 40 в г. Киеве;
8. ЖК "Флагман" по ул. Лобачевского, 7 в г. Киеве;
9. ЖК "Семейный Уют" по бульвару Гашека, 20,22,24 в г. Киеве;
10. ЖК "Олимпийская деревня", ЖК "Панорамный городок", ЖК "Панорамный" (сейчас - "Демеевский квартал") по ул. Ракетной, 24 в г. Киеве;
11. ЖК "Схидна Брама" по ул. Светлой, 3 в г. Киеве;
12. Отдел продаж ЖК "Схидна Брама" по ул. Светлой, 3 в г. Киеве;
13. ЖК "Сосновый бор" по ул. Олевской в г. Киеве;
14. ЖК "Научный" по ул. Петропавловской, 40 в г. Киеве.

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Напомним, Анатолий Войцеховский работал на киевском рынке недвижимости с 2004 года. Он является связующим звеном 63 компаний, входящих в так называемую "Укогрупп". Они строят в столице около 40 жилых комплексов, как правило, без полного пакета документов - прав на земельный участок, разрешения на строительство. Здания вводились в эксплуатацию по решению суда.

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