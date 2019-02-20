Исаенко официально возглавил Гослекслужбу

До финального этапа конкурса прошли два кандидата: Роман Исаенко, который временно исполнял обязанности главы Гослекслужбы, и Константин Сыч, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни один ребенок в Украине не умер от прививки, Гослекслужба должна отменить запрет вакцин для профилактики полиомиелита и столбняка, - Минздрав

Конкурсный отбор проходил в три этапа: тестирование на знание законодательства, решение ситуационных задач и собеседование. Каждый этап оценивался максимально в 5 баллов. С общим отрывом почти в 6 баллов, Роман Исаенко победил в конкурсе и возглавил Гослекслужбу. Результаты каждого этапа оценивала Комиссия по вопросам высшего государственного корпуса.

Напомним, 19 сентября 2018 года, по обращению МЗ Украины, правительство отстранило главу Гослекслужбы Наталью Гудзь и первого заместителя председателя Службы Владислава Целину из-за выявленных фактов необоснованного введения запретов на различные вакцины. После проверки запретов и признания их противозаконными, 21 ноября 2018 года Кабмин освободил Наталью Гудзь с должности руководителя Гослекслужбы. 24 ноября 2018 года правительство назначило исполняющим обязанности председателя Романа Исаенко.

Также читайте: С нового года лекарства можно будет возвращать в аптеки, - Супрун