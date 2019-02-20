С начала года пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили по всей Украине более 2 тысяч взрывоопасных предметов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госслужбы по ЧС, с начала 2019 года пиротехники уже уничтожили 2 065 взрывоопасных предметов, в том числе 9 авиационных бомб.

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На днях в Черкасской области местные жители наткнулись на артиллерийские снаряды. Группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления ГСЧС в области провела обследование территории и изъяла в общей сложности 58 артиллерийских снарядов разного калибра, а также минометную мину диаметром 50 мм времен прошлых войн.

В то же время, 18 февраля группа пиротехнических работ Управления ГСЧС в Житомирской области уничтожила 7 взрывоопасных предметов, обнаруженных в селе Андреевичи Емильчинского района. Накануне граждане сообщили местным спасателям о том, что посреди поля они увидели выкопанные подозрительные предметы. По их словам, это местные "черные" искатели металла откопали. Однако поняв, что не смогут сдать их в металлолом, они оставили на поверхности земли. Специалисты ГСЧС идентифицировали предметы как 3 артиллерийских снаряда калибром 76 мм времен прошлых войн. Обследовав участок обнаружения боеприпасов, пиротехники изъяли из земли еще 4 идентичных артснаряда.

В свою очередь, пиротехники Хмельницкой области уничтожили 18 февраля ручную гранату М-39 времен Второй мировой войны, найденную накануне.

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Кроме того, продолжаются работы по гуманитарному разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

В Донецкой области в течение 18 февраля пиротехнические расчеты проверили 7,47 га местности и обнаружили 64 единицы взрывоопасных предметов.