Техническая миссия ООН могла бы подготовить почву для развертывания миротворческой миссии на Донбассе, - Ельченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

По его словам, предварительные выводы специалистов организации могли бы сдвинуть с мертвой точки обсуждение этого вопроса в Совбезе.

"Есть статья 99 устава ООН, которая дает возможность Генеральному секретарю лично принимать определенные меры. Отправить какую-то группу, назначить специального представителя, который поедет в Украину. Это может быть техническая ООНовская миссия, о которой мы уже давно говорим, которая бы подготовила почву для развертывания миротворческой миссии", - отметил он.

Ельченко объяснил, что такая миссия могла бы сделать анализ хотя бы технического или военного аспекта миссии, необходимого количества "голубых касок".

Он отметил, что "сотня политиков" называют в СМИ разные цифры - от десяти до пятидесяти тысяч человек - в то время как в секретариате ООН есть специалисты, которые могли бы дать сделать основательный анализ.

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"Если бы такая группа приехала на Донбасс, посмотрела и написала какие-то предварительные выводы, это могло бы подтолкнуть и Совет безопасности ООН к началу обсуждения этого вопроса", - заявил дипломат.

Ельченко добавил, что украинская делегация стремится к большей активности Генсека ООН в отношении Украины, в частности, и в вопросе освобождения заложников. Он считает, что коллективное обращение с почти 25-ю тысячами подписей, которое Президент Украины передаст Генеральному секретарю во время личной встречи 20-го февраля в ООН, будет способствовать более активным действиям с его стороны.

В то же время, пока нет сигналов о готовности Генсека ООН отправить такую техническую миссию.

По словам дипломата, сейчас все понимают, что из-за права вето России вопрос миротворцев пока нет смысла выносить на рассмотрение Совета безопасности. Однако по его мнению, идею все равно нужно проделывать на будущее, если окно возможностей для нее появится.

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Напомним, в октябре 2018 года МинВОТ разработало примерную модель миротворческой миссии на Донбассе.

26 сентября Порошенко призвал Организацию Объединенных Наций ввести миротворческую миссию на Донбасс в рамках одного из мероприятий 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

29 сентября 2018 года Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина, Германия, Франция и США практически готовы вносить на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции о введении миротворцев ООН на Донбассе.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция уже заявили о готовности принять участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе. Идею введения миротворцев поддержал президент Польши Анджей Дуда. Порошенко заявлял, что в миротворческой миссии в Донбассе готовы принять участие более 40 стран.