Вмешательство в выборы может происходить с оккупированных территорий. К примеру, когда будут голосовать граждане других стран, - Слипачук

Большая угроза вмешательства в выборы президента Украины исходит из оккупированных районов Донбасса. Об этом в интервью LB.ua, опубликованном 19 февраля, сказала председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук, передает Цензор.НЕТ.



"Никто, наверное, не знает, какое количество наших граждан проживает на оккупированных территориях. Как и не знает, сколько уехало в Россию или другую страну и поменяло регистрацию. Информация о реестрах оборвалась еще в 2014 году. И никто не понимает, какое количество фальсифицированных документов может "родиться" в тех регионах. В свое время там были паспортные столы, где остались документы, бланки..." – подчеркнула Слипачук.

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Она отметила, что многие вопросы, связанные с обеспечением волеизъявления граждан, фактически проживающих на территории, не подконтрольной правительству Украины, не находятся в компетенции ЦИК.



"Вмешательство в выборы... может быть в том числе через не подконтрольную Украине территорию. К примеру, когда будут голосовать граждане других стран под видом наших. Эти факты нужно фиксировать и передавать в правоохранительные органы", – заявила глава комиссии.



Среди факторов, которые могут негативно повлиять на ход президентских выборов, Слипачук также назвала киберугрозы, избыточное количество наблюдателей от общественных организаций и намеренную дискредитацию ЦИК со стороны кандидатов в президенты.



"Все больше манипуляций исходит со стороны кандидатов безо всяких на то оснований. Как пример – распространяется информация о большом количестве "мертвых душ" в реестре. Для понимания этого вопроса нужно открыть закон, где говорится, что в течение пяти лет в реестре содержатся данные об умерших с особой отметкой... Любая манипуляция – подрыв доверия. Подрыв доверия – попытка переложить вину за свой проигрыш на ЦИК", – сказала она.

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