Террористы обстреляли беспилотник ОБСЕ вблизи Желтого на Луганщине, - украинская сторона СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, украинская сторона СЦКК сообщает: вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе, продолжают намеренно препятствовать использованию беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ.

"17 февраля наблюдатели СММ ОБСЕ находились вблизи поселка Желтое (на северо-западе от Луганска) и руководили полетом БПЛА. Неожиданно наблюдатели Миссии услышали две очереди и один одиночный выстрел из стрелкового оружия примерно в 1,3 км от того места, где они находились. По их оценке, выстрелы были осуществлены по БПЛА, который после этого потерял высоту. Команда Миссии вернула БПЛА, получивший повреждение во время аварийной посадки, и немедленно оставила этот район", - говорится в сообщении.

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По данным украинской стороны СЦКК, провокационные действия наемников вооруженных формирований Российской Федерации связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений Объединенных сил.

"Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми и безответственными действия российско-оккупационных войск по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ и квалифицирует их как грубое нарушение Минских договоренностей. Подобными вооруженными нападениями, оккупанты пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на луганском направлении", - сказано в сообщении.