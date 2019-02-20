Завтра состоится жеребьевка очередности предоставления кандидатам в президенты эфирного времени, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия завтра, 21 февраля, проведет жеребьевку по предоставлению кандидатам в президенты эфирного времени на радио и телеканалах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По данным ЦИК, пройдет жеребьевка очередности предоставления кандидатам на пост президента эфирного времени на общественно-политических общенациональных каналах и общественного радио Национальной общественной телерадиокомпании для проведения предвыборной агитации за счет средств госбюджета, которые выделены на подготовку и проведение выборов 31 марта 2019 года.

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