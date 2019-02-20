Задержание судна "Black fuel" с контрабандным авиатопливом: за рейс у государства крали 8-10 млн грн, "ходоки" предлагают до $300 тыс. за закрытие дела, - Бутусов. ФОТО

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Читайте: Схема незаконно производства и реализации ГСМ ликвидирована на Полтавщине. Изъято фальсифицированного топлива на 3,4 млн грн. ФОТО

"15 февраля в Николаеве при таможенно-пограничном досмотре было задержано судно "Black fuel" под флагом Танзании, с командой из 14 граждан Украины. Судно грузоподъемностью в 1800 тонн, пришло недогруженным, и привезло по документам 961 тонну авиационного топлива из Греции. Все бумаги на судне были в полном порядке. Однако по данным пограничной разведки, до того как прийти в Николаев, с 7 по 15 февраля "Black fuel" был полным! Груз "похудел", когда корабль стоял на якоре близ берегов Украины у села Лиман и за это время перегрузил на малые прибрежные суда контрабанду – 842 тонны топлива. Это топливо выгружали в районе села Парутино.

По мнению оперативников, перегруз на маломерные суда был осуществлен группой исполнителей под руководством Сергея Черненко и Сергея Бабия. Далее на автомобилях "Мерседес" с госномерами ВЕ7466, ВЕ7856, ВЕ7446, с водителями Биловой С.С., Мишин В.П., Шабанов А.М., контрабанда была перевезена на нефтебазу бывшего колхоза в селе Парутино и на базу в город Николаев, на улице Айвазовского, 15К, где контрабанда хранится по настоящее время", - сообщил Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2018 году налоговая милиция изъяла из незаконного оборота 20 тысяч тонн горючего, - первый замглавы ГФС Белан







"По неофициальным данным, к организации этой схемы может быть причастным Игорь Кордюков, которого связывают с деятельностью компании "Трейд-НК". Но скандал не только в том, что разоблачена контрабандная операция, и сейчас пошли "ходоки", которые предлагают до 300 тысяч долларов за закрытие дела, и пытаются его "слить". Кордюков действовал не один – у него есть "крыша", разумеется, в контролирующих структурах. Скандал в том, что "Black fuel" – частый гость Николаева, и регулярно заходит в порт с топливом. И вот странность – постоянно с не полной загрузкой. И постоянно чего-то ждет у берега, перед заходом в порт", - отметил журналист.





Читайте также: Партия топлива стоимостью почти 2,5 млн грн изъята из незаконного оборота в Киевской области. ФОТОрепортаж

"Очевидно, что такая схема без соучастия местных таможенников и, очевидно, других контролирующих органов, работать постоянно не может. Не мог не знать о таком устойчивом "ручейке" Игорь Пиковский – начальник энергетической таможни Государственной фискальной службы, в руках которого аналитика и данные по всем грузам топлива, поступающим в порты.

Есть основания предполагать, что в курсе этих операций был и начальник Николаевской областной таможни Роман Криль. Никаких документов, никаких выплат в бюджет. Этим рейсом "Black fuel" контрабандисты украли у государства до 8-10 миллионов гривен таможенных сборов, которые они были обязаны заплатить. И если посчитать, сколько раз уже "Black fuel" заходил недогруженным, то сумма ущерба вырисовывается впечатляющая. И к сожалению, это далеко не одно судно, которое с "недогрузом" заходит в наши порты. Остается надеяться, что в результате резонанса это дело не будет списано в архив, и контрабандные рейсы в Николаев будут остановлены. Если, конечно, сборы в бюджет государства до сих пор являются главной задачей местной таможни. Задержанный "Black fuel" с топливом стоит в порту, его нельзя отпускать. Будем смотреть, что дальше произойдет", - резюмировал Бутусов.













Как сообщалось ранее, в южных регионах участились случаи продажи авиационного топлива за наличные средства.