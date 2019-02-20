За направляющимся в Одессу эсминцем США следят российские корабли

Об этом журналистам сообщили в российском Национальном центре управление обороной, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"19 февраля 2019 года в 17 часов 00 минут по московскому времени в акваторию Черного моря зашел эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США "Дональд Кук". Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем. Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", – сказано в сообщении.

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Ранее во вторник пресс-служба 6-го флота ВМС США сообщила, что американский ракетный эсминец Donald Cook направляется в Черное море через пролив Дарданеллы для проведения операций по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности, повышению боеготовности и военно-морского потенциала совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе.

Пресс-служба Военно-морских сил ВСУ уточнила, что корабль прибудет в порт Одессы.

Donald Cook отправился в Черное море уже во второй раз с начала года. Первый раз в этом году он вошел в Черное море 26 января.

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Тогда эсминец провел морские операции для обеспечения безопасности и укрепления региональной стабильности, повышения боеготовности и военно-морского потенциала совместно с союзниками по НАТО и партнерами в Черном море.