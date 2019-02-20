Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Гриценко и Бойко лидируют в президентской гонке, - опрос Центра Разумкова

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 7 по 14 февраля Центром Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

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Так, за Зеленского среди всех респондентов собираются проголосовать 17,5% (среди тех, кто намерен участвовать в выборах - 19%). Далее шансы выйти во второй тур имеет Петр Порошенко (соответственно 13,1% и 16,8%) и Юлия Тимошенко (соответственно 11,5% и 13,8%). За Анатолия Гриценко намерены проголосовать 5,9% от всех респондентов и 7,3% тех, кто придет на выборы, за Юрия Бойко - 6,3% и 7,1%, соответственно. Лидер радикалов Ляшко имеет 4,3% и 4,8% поддержки соответственно. Каждый из остальных кандидатов набирает менее 3%.

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Во втором туре выборов Зеленский побеждает как Порошенко (соответственно 32,2% и 19,1% среди всех респондентов), так и Тимошенко (28,7% всех опрошенных готовы проголосовать за Зеленского, 18,6 % - за Тимошенко). В случае же выхода во второй тур Тимошенко и Порошенко оба имеют равные шансы на победу - разница процентов, которые получает каждый из этих кандидатов, статистически не значащая (соответственно 22,4% и 20,0%).

Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.