"Чего только стоила сцена с его умиленным поцелуем в живот российского карапуза": пропагандист Вышинский написал благодарственное письмо Путину. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во вторник, 19 февраля, руководителю пропагандистского антиукраинского информационного ресурса "РИА "Новости-Украина" Кириллу Вышинскому, который уже более девяти месяцев находится в СИЗО по обвинению в государственной измене, исполнилось 52 года. Именно в этот день он решил выразить слова благодарности в адрес президента РФ Владимира Путина за оказанную ему поддержку.

Текст письма приводим полностью:

"Я - журналист. В профессии уже больше 25 лет - работал в газете, на радио, телевидении, в интернет-СМИ. Родился и вырос на Украине, сотрудничал с большинством общенациональных каналов в разное время. Затем я был семь лет собственным корреспондентом ВГТРК на Украине.

В силу моей профессии Владимир Путин для меня был "человеком с ленты новостей", главным мировым ньюсмейкером. Его пресс-конференции собирают сотни журналистов крупнейших мировых СМИ, за его словами и действиями следят в столицах самых мощных государств планеты. И не только там - миллионы людей в мире знают, как много зависит от решений и оценок Владимира Путина.

За Путиным всегда было интересно следить не только как за политиком и сильным лидером, но и наблюдать его человеческие качества и реакции.

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Для политика мирового масштаба он может быть удивительно открытым и непосредственным. И в проявлении любви - чего стоила сцена с его умиленным поцелуем в живот российского карапуза во время визита куда-то в глубинку (описанное событие произошло на территории Кремля, когда возвращавшийся с торжественной встречи президент подошел к группе туристов с детьми. - Прим. ред.), и в неожиданно прорвавшейся фразе "будем карать там, где застанем", превратившейся затем в народе в знаменитое "мочить террористов в сортире" (на самом деле Путин действительно произнес эту фразу во время пресс-конференции. - Ред.). Такой человек умеет не только любить…

Еще он умеет быть очень ироничным и остроумным - цитаты "из Путина" уже давно на слуху. Мне запомнилось, как он прокомментировал очередную утку про российское влияние на Трампа — мол, его еще в допрезидентские времена завербовали "московские проститутки": "Да, у нас, как и во многих странах мира, еще встречаются женщины с пониженной социальной ответственностью… Все остальное — полная чушь".

Пошутил как отрезал.

При этом волевые качества Путина, его трезвый расчет и спокойствие в момент принятия важнейших, а для сотен тысяч и миллионов людей просто судьбоносных решений не перестают удивлять.

Крым, Сирия, мировой экономический кризис и реформы в стране — все это решительные действия человека, отвечающего на самые серьезные вызовы времени. Мне кажется, что в эти моменты Путин понимает — он не просто глава ядерной державы и самой большой по площади страны в мире. За ним — целая цивилизация с многовековой историей, многонациональное государство с собственными национальными интересами, которые по вкусу далеко не всем. За Путиным — тот самый "русский мир", к которому тянутся и на который с надеждой смотрят одни и которого боятся и недолюбливают другие. С такой ответственностью на плечах принимать не самые простые решения — на мой взгляд, это требует от лидера особого мужества. Именно поэтому за Путиным интересно наблюдать вдвойне. Что я и делал, пока работал журналистом.

С мая прошлого года я не работаю, поскольку сижу в украинской тюрьме, в СИЗО г. Херсона, за свою журналистскую деятельность. Обвинения абсурдны — якобы я, четыре года редактируя сайт РИА Новости Украина, который входил в тридцать самых читаемых новостных ресурсов страны, все это время занимался государственной изменой. Доказательства, которые приводит Служба безопасности Украины, опровергают эксперты самой Службы, но больше девяти месяцев я по-прежнему в тюрьме… У моего "дела" очевидная политическая подоплека — в канун президентских выборов украинской власти нужен был очередной повод для антироссийской истерии и способ "закрутить гайки" в СМИ.

Владимир Путин был в числе тех, кто назвал мой арест преследованием за выполнение профессионального долга буквально в первые дни после задержания. Он говорил об этом во время встречи со своей коллегой Ангелой Меркель, заявил об этом во время "Прямой линии" с россиянами летом 2018-го.

Для журналиста, который сидит в тюрьме по сфабрикованному обвинению, такая поддержка, личная поддержка, дорогого стоит. С этого времени Путин для меня не просто один из мировых лидеров, человек "из ленты новостей" — он тот, кому я хотел бы лично сказать "спасибо" за поддержку. Сказать, когда выйду из тюрьмы…

К. Вышинский".

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Напомним, 15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено.