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20.02.19 11:28

Кабмин почтил память Героев Небесной Сотни минутой молчания

Члены правительства на своем заседании 20 февраля почтили память Героев Небесной Сотни минутой молчания.

Кабмин почтил память Героев Небесной Сотни минутой молчания

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это настоящие герои государства, которые отдали самое ценное – жизни, за то, чтобы Украина состоялась. Чтобы мы имели собственное самоопределение как европейское государство", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

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Он обратился к родственникам погибших Героев: "Всегда трудно терять людей. Особенно трудно терять близких… Хочу сказать, что у каждого украинца в сердце боль от этих утрат".

По словам Гройсмана, сегодняшняя цель Украины – пройти этот путь до конца и отразить российскую агрессию.

Глава правительства подчеркнул важность политики памяти для идентичности государства.

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"С чего начинается знакомство со страной, когда в нее приезжаешь? С памятью этой страны. Всех украинцев много лет вынуждали забыть о нашей истории, чтобы стереть нашу идентичность. Этого нельзя допустить", - подытожил премьер.

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