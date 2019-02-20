52% проверенных государством продуктовых магазинов нарушают права потребителей, - Opendatabot

Об этом сообщает Opendatabot по результатам собственного исследования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Всего в 2018 году государство проверило 829 компаний, осуществляющих розничную торговлю товарами, и выявило нарушения в 52% случаев.

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"Самые распространенные нарушения – реализация продукции без надлежащей информации о ней, нарушение условий хранения продуктов, реализация товаров, у которых закончился срок годности", – сообщают в Opendatabot.

Кроме этого, Госпродпотребслужба выявила нарушения в 36% учреждениях образования и 27% учреждений здравоохранения.

Напомним, что с начала 2019 году в Украине прекратил действовать мораторий на проверки бизнеса.

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Ранее правительство утвердило новые нормы по осуществлению проверок бизнеса, отменив около 700 оснований для осуществления таких проверок.

В 2019 году государство планирует провести 143,4 тысячи проверок бизнеса.