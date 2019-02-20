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20.02.19 12:00

Две девочки отравились угарным газом в школе на Львовщине

В селе Тейсаров Жидачевского района Львовской области пострадали от отравления угарным газом две 11-летние ученицы местной школы.

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Девочки обратились за медицинской помощью с жалобами на плохое самочувствие, сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Медики сразу предположили, что речь может идти об отравлении угарным газом.

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"Одна из пострадавших в удовлетворительном состоянии госпитализирована в Жидачевскую районную больницу, вторая школьница в сопровождении родителей обратилась и в удовлетворительном состоянии была госпитализирована в Стрыйскую городскую больницу", – сказано в сообщении.

Аварийная бригада ОАО "Львовгаз" временно прекратила подачу газа в газовой печи в 6-м классе. По результатам проверки газоснабжения в других классах школы нарушений не выявлено, учебный процесс не прекращался.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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