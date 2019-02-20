Следствие по тем, кто отдал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане, фактически завершено, - Луценко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Только память и справедливое наказание виновных - наша защита от повторения таких трагедий, как гибель Небесной Сотни. Говорю об этом не только как Генпрокурор, а прежде всего как гражданин, который был по одну сторону баррикад с погибшими. Я, пожалуй, как никто чувствую свой долг дать обществу ответ - кто дал преступный приказ убивать мирных майдановцев. И вот сегодня, в день 5 годовщины кровавых событий, я могу твердо сказать: следствие установило не только 66 человек исполнителей, которые подозреваются в убийствах (из них 46 - бежали в РФ, остальные - под стражей). ГПУ в этом году фактически завершило следствие по тем, кто отдал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане", - написал Луценко.

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"Комиссия экспертов и привлеченных специалистов на основании 988 томов материалов следствия приняла вывод, что гибель и ранения участников мирных собраний на Майдане находятся в прямой причинной связи с решениями и действиями экс-президента Януковича, экс-главы СБУ Якименко и его подчиненных Тоцкого, Ганжи, Потиевского, Щеголева , экс-министра внутренних дел Захарченко и его подчиненных Шуляка, Конопляника, Миколенко, министра обороны Лебедева, экс-начальника Генштаба Заманы", - заявил Генпрокурор.

"Как Генпрокурор гарантирую, что это важнейшее дело современной Украины пойдет на ознакомление защиты и в суд сразу после решения ВР о продлении процедуры заочного осуждения. Этого требует правоохранительная система. Этого требует справедливость. Этого требует совесть каждого, кто служит Украинскому Государству", - резюмировал Луценко.

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