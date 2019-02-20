СБУ заблокировала масштабный механизм финансирования террористов "ЛНР"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что оперативники спецслужбы установили, что на оккупированной части области действует мощная финансовая организация, которая обеспечивает незаконный перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. Финансовый центр имел двадцать отделений и разветвленную сеть платежных терминалов на временно оккупированной территории.

Злоумышленники совершали операции через Интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в банковских учреждениях на подконтрольной территории организаторы сделки открыли почти пятьдесят счетов на подконтрольных лиц, доступ к которым имели через Интернет-сервисы.

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По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины общий объем средств нелегального финансового учреждения переведенный только через национальную платежную систему превысил сто семьдесят миллионов гривен. Из полученных за предоставление "услуг" денег дельцы регулярно платили налоги в так называемый "бюджет "ЛНР".

Во время обысков, проведенных в Киеве и Северодонецке, у сообщников "финансистов" правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снимались наличные средства для передачи клиентам или курьерам. Сейчас счета физических лиц, которые использовались для нелегальных финансовых операций, заблокированы.

Руководителю финансового учреждения заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной финансовой деятельности.