"Только кого-то поймаем, сразу уши оторву", - Гриценко о том, как будет бороться с коррупцией, если станет президентом

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Очистка начнется сверху, с администрации президента, здания, где я буду работать, правительства, прокуратуры, СБУ, парламента", - сообщил он.

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Он также рассказал, что никто не будет носить деньги "на банк".

"Мне "на банк" не надо давать, никому "на банк" не надо давать. Только кого поймаем, сразу уши оторву. Поверьте мне, как только увидят, что президенту не носят: за то, чтобы зайти в кабинет - не носят, чтобы получить назначение - не носят, все быстро пойдет по вертикали", - отметил Гриценко.

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