Спрос на работу для украинцев в Германии активизировал деятельность мошенников, - "5 канал"

Специалисты предостерегают, что запланированные упрощения в получении немецкой трудовой визы еще в процессе. При этом, спрос на работу в Германии активизировал деятельность мошенников, сообщает "5 канал".

Так, по информации канала, распространение получили мошеннические схемы: посредники предлагают украинцам работать по польской визе, часто в ход идут даже липовые зарубежные командировки, или даже поддельные паспорта граждан ЕС. При этом мошенники уверяют, что это легально.



Однако, на практике такие схемы оборачиваются для работников большими неприятностями.



Так, по словам председателя профсоюза "Трудовая солидарность" Виталия Мохинько, для украинских граждан существует большой риск потери заработанного.



"Если, например, нелегальный рабочий-украинец возвращается из Германии, его на границе с Германией и Польшей встречают немецкие пограничники, проверяют, и выясняют, где и как человек работал в Германии. Если подтверждается факт нелегальной деятельности, то таких людей задерживают и штрафуют почти на всю сумму денег, которые оказываются у человека, и человеку оставляют там 100-150 евро только чтобы доехать домой", - пояснил Мохинько.