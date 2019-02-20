Автор оккупационного учебника по истории Крыма, в котором крымских татар обвинили в сотрудничестве с нацистами, ссылается на доклад НКВД

Юрченко ссылается на доклад НКВД СССР о ситуации в Крыму в 1942 году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В основе этой цитаты лежит текст доклада НКВД СССР о ситуации в Крыму в 1942 году. Документ фиксирует то, что часть населения Крыма сориентировалась на сотрудничество с оккупантами. Это были не только крымские татары. В учебном пособии указывается, что и русские, и армяне, и украинцы, и представители некоторых других национальных общин участвовали в соответствующих национальных комитетах и проводили там деятельность, сотрудничая с оккупантами", – настаивает Юрченко.

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По его мнению, издание "может и должно" использоваться в учебном процессе.

"Позиция авторов учебного пособия, в том числе и моя, заключается в том, что издание выполнено с соблюдением всех научных и методических канонов, поэтому оно может и должно использоваться в учебном процессе. Мы стремились дать взвешенную оценку сложному явлению. То, что этот материал может вызывать различные реакции, наверное, справедливо, но для меня справедливо и то, что воспитать молодое поколение на основе невнимания к некоторым важным историческим сюжетам, невозможно. Мы должны говорить историческую правду, конечно, с учетом специфики школьников", – сказал Юрченко.

Оккупационные власти полуострова уже изъяли скандальный учебник из школ.

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Ранее работники сферы искусств и образования Крыма, юристы ​обратилась к марионетке Кремля "министру образования оккупированного Крыма" Наталье Гончаровой с просьбой изъять российский учебник "История Крыма" для 10-х классов под редакцией С. В. Юрченко, в котором указано, что в ходе Второй мировой войны "большинство татарского населения лояльно относилось к немцам, а многие активно помогали".

Кроме того, подконтрольный Кремлю Совет крымских татар направил обращение к оккупантам с просьбой изъять из библиотек учебники по истории полуострова за 10 класс. В совете недовольны тем, как в учебном пособии освещаются участие крымских татар во Второй мировой войне и их депортация в 1944 году.

По мнению главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, скандальный учебник подпадает под действие ст. 161 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".