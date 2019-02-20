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20.02.19 13:48

Главным налогоплательщиком Украины стал "евробляхер-схематоз", а не меткомбинат или агрокомплекс, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко

Экс-глава Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко считает, что главным налогоплательщиком в бюджет страны стал не металлургический комбинат или агропромышленный комплекс, а владельцы пригнанных из Европы автомобилей.

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Об этом он написал у себя в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Владельцы "евроблях" уплатили в бюджет 11,3 млрд грн!" – звучат победные реляции.

Судя по всему, главным налогоплательщиком в бюджет страны становится не металлургический комбинат или агропромышленный комплекс, а "евробляхер-схематоз".

Действительно, зачем привлекать инвестиции, зачем стимулировать производство, зачем бороться с контрабандой, если можно вот так просто, легко "11,5 млрд". В бюджет! Победно! Под фанфары!

Кстати, в Колумбии есть лихие парни, тоже пополняющие их колумбийский госбюджет. Может, и их опыт изучить?" - отметил Макаренко.

Напомним, на днях, Президент Порошенко сообщил, что владельцы автомобилей на еврономерах уже уплатили в бюджет 11,3 млрд грн.

Главным налогоплательщиком Украины стал евробляхер-схематоз, а не меткомбинат или агрокомплекс, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко 01

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