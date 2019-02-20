Главным налогоплательщиком Украины стал "евробляхер-схематоз", а не меткомбинат или агрокомплекс, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко

Об этом он написал у себя в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Владельцы "евроблях" уплатили в бюджет 11,3 млрд грн!" – звучат победные реляции.
Судя по всему, главным налогоплательщиком в бюджет страны становится не металлургический комбинат или агропромышленный комплекс, а "евробляхер-схематоз".
Действительно, зачем привлекать инвестиции, зачем стимулировать производство, зачем бороться с контрабандой, если можно вот так просто, легко "11,5 млрд". В бюджет! Победно! Под фанфары!
Кстати, в Колумбии есть лихие парни, тоже пополняющие их колумбийский госбюджет. Может, и их опыт изучить?" - отметил Макаренко.
Напомним, на днях, Президент Порошенко сообщил, что владельцы автомобилей на еврономерах уже уплатили в бюджет 11,3 млрд грн.