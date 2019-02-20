В украинской армии появится первое штатное подразделение, вооруженное ракетным комплексом "Вільха"

Об этом Цензор.НЕТ сообщил директор Шепетовского ремонтного завода (ШРЗ) Олег Туринский. Это предприятие входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".

"Реализация программы "Вільха" идет очень активно. Выделены соответствующие средства", - подчеркнул Олег Туринский.

По его словам, часть пусковых установок была изготовлена в прошлом году, а следующая часть будет выпущена в 2019 году. В текущем году в украинской армии планируется сформировать первое штатное подразделение, вооруженное новейшим украинским ракетным комплексом "Вільха".

Разработчиком высокоточного ракетного комплекса "Вільха" является киевское КБ "Луч". Как сообщил в интервью Цензор.НЕТ генеральный конструктор – генеральный директор КБ "Луч" Олег Коростелев, комплекс представляет собой альтернативу советско-российской 300-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" и полностью собран из украинских комплектующих.

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Олег Коростелев подчеркнул, что КБ "Луч" не просто повторило РСЗО "Смерч", а провело масштабные работы по созданию фактически новой ракеты и всего ракетного комплекса. Благодаря этому, одна пусковая установка получила возможность нанести высокоточный удар по 12 различным объектам противника.

Сейчас на ШРЗ происходит полное переоборудование пусковых установок РСЗО "Смерч" под требования ракетного комплекса "Вільха".

Как уже сообщал Цензор.НЕТ, Шепетовский ремонтный завод специализируется на ремонте ракетно-артиллерийского вооружения для ВСУ. В 2019 году на ШРЗ также будет развернуто производство украинского варианта модернизации советской 122-мм РСЗО "Град" под названием "Верба".

Напомним также, что модели ракетных комплексов "Вільха" и "Нептун", были представлены на выставке IDEX-2019 в ОАЭ.