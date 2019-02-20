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20.02.19 14:02

Москалькова планирует просить нового президента Украины передать России двух дезертиров Одинцова и Баранова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена попросить нового президента Украины передать двух дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова. Они после аннексии Крыма перешли служить в российскую армию и были осуждены в Украине к 13 и 14 годам лишения свободы.

Об этом Москалькова заявила 20 февраля, пишет российское издание ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"Я планирую обратиться к президенту после выборов с просьбой передать для отбытия наказания в России заключенных Одинцова и Баранова", - сказала она.

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Напомним, 20 ноября 2016 года в Службе безопасности Украины заявили о задержании на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после оккупации полуострова перешли служить в российскую армию. По словам украинских правоохранителей, Одинцова и Баранова задержали при попытке пересечь пункт пропуска на границе с оккупированным Крымом. Задержанные ранее служили в украинской армии: против них было открыто уголовное производство о дезертирстве.

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