С РФ нужно бороться с позиции силы, а не с позиции умиротворения, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в колонке изданию Washington Post написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Колонка посвящена пятилетию с начала агрессии РФ против Украины. Климкин напоминает, как захватили Крым: "зеленые человечки Путина" – российские войска" пришли на полуостров, сам глава России сначала отрицал это, а затем признался, что лгал миру.

"Впервые с 1940-х годов европейская страна решилась силой захватить территорию у соседа", - констатирует глава украинского МИД, отметив, что отсутствие международного внимания "явно ободрило Кремль" и позже Россия напала на украинские корабли в Керченском проливе.

Более того, пишет Климкин, - российская оккупация Крыма была прелюдией к более широкой кампании агрессии на востоке и юге Украины. И ранее мир заставил Украину вступить с Россией в диалог.

"Но что именно должна обсуждать Украина? Какому суверенитету нужно уступить - когда пистолет направлен на голову страны? Где это кончится, и какая другая нация будет следующей?", - написал дипломат.

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В колонке WP Климкин также упоминает судьбу режиссера Олега Сенцова, захваченных украинских моряков и других военнопленных.

"Если вы цените демократию и верховенство закона, и, если вы искренне верите, что международная система, основанная на правилах, делает нас всех более безопасными, вы усилите давление на Кремль, чтобы он начал соблюдать международное право. Увеличение санкций является следующим логическим шагом. С Россией нужно бороться с позиции силы, а не с позиции умиротворения", - резюмирует Климкин, обращаясь к международным партнерам.

Ранее сегодня Путин заявил, что российская армия нацелится не только на те страны-союзники США, которые разместят у себя комплексы ракет средней и меньшей дальности, но и на саму Америку - если будет такая угроза.